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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы
09.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы, текст поздравления опубликован в воскресенье на официальном портале главы государства.
Республика в этом году 9 мая отмечает 76-летнюю годовщину Победы.
"9 Мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости", - говорится в поздравлении президента.
Он отметил, что белорусы скорбят о миллионах погибших соотечественников и склоняют головы перед памятью тех, кто не вернулся с войны, а также тех, кто трудился в тылу, приближая победу. Имена их навсегда останутся в наших сердцах, подчеркнул глава государства.
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Белорусский лидер пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и мирного неба над страной.
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