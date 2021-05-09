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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы

09.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы, текст поздравления опубликован в воскресенье на официальном портале главы государства.

Республика в этом году 9 мая отмечает 76-летнюю годовщину Победы.

"9 Мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости", - говорится в поздравлении президента.

Он отметил, что белорусы скорбят о миллионах погибших соотечественников и склоняют головы перед памятью тех, кто не вернулся с войны, а также тех, кто трудился в тылу, приближая победу. Имена их навсегда останутся в наших сердцах, подчеркнул глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и мирного неба над страной.
 
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