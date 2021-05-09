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Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя"

09.05.2021 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в воскресенье декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

"В случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", - говорится в сообщении.

Согласно документу, в стране в этом случае незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, перечень мер по их обеспечению принимает также Совбез. Решения его обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению, гласит текст декрета.

Декретом предусмотрен и основной вопрос - проведения выборов. Решение об их проведении возложено на Свобез с участием губернаторов областей.

Документ вступает в силу с момента его подписания.

Декрет был анонсирован главой государства в середине апреля, по его словам, он принял "принципиальное решение". Позже стало известно, что часть полномочий в случае чрезвычайной ситуации может перейти к Совету Безопасности, который возглавит премьер-министр. Глава правительства Роман Головченко, говоря о возможной редакции декрета, отмечал, что страна должна быть готова к любому развитию ситуации, и президент, будучи главнокомандующим, это прекрасно понимает.

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Теги: Минск
 
 
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Все решения в случае гибели главы государства принимает Совет безопасности, председательствовать в котором будет премьер-министр.
 
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