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Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели
09.05.2021 10:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко подписал 9 мая Декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя».
Как
Председателем на заседаниях Совбеза будет премьер-министр, а на территории страны сразу же будет вводиться чрезвычайное или военное положение. Совет безопасности будет определять меры по обеспечению такого положения, он же будет отвечать за проведение новых выборов.
Напомним, что Лукашенко 24 апреля во время посещения Наровлянского района
Первый президент намерен заблокировать демократические перемены в стране даже после окончания эпохи его правления. Но все его декреты могут быстро превратиться в бумаги, представляющие лишь архивный интерес. Так
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Александр Лукашенко подписал 9 мая Декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя».
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