Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели

Александр Лукашенко подписал 9 мая Декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя».

Как передает пресс-служба, документ предусматривает: в случае гибели Лукашенко вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий, все государственные органы и их должностные лица должны действовать в соответствии с решениями Совета безопасности.

Председателем на заседаниях Совбеза будет премьер-министр, а на территории страны сразу же будет вводиться чрезвычайное или военное положение. Совет безопасности будет определять меры по обеспечению такого положения, он же будет отвечать за проведение новых выборов.

Напомним, что Лукашенко 24 апреля во время посещения Наровлянского района говорил журналистам о том, «что будет, если президента не будет». И рассказал, что собирается издать декрет, наделяющий Совет безопасности полномочиями президента в случае ЧП в стране.