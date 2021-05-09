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Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

09.05.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы, текст праздничного послания опубликован в воскресенье на официальном портале белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что это единство, "испытанное на прочность в труде и в бою, является основой развития Союзного государства".

"Дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян. В годину тяжелых испытаний наши прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили. Отстояли свою свободу и независимость", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко убежден, что память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. "Долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран", - говорится в поздравлении.

Взаимное уважение

Белорусский президент также направил праздничные послания и другим политическим лидерам стран постсоветского пространства. "Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, господствуют враждебность и национальный эгоизм, пускай память про общий подвиг, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Владимир Путин направил поздравления с годовщиной Победы главам государств СНГ.

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Теги: Минск
 
 
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Президент в послании российскому коллеге выразил уверенность, что единство наших народов позволяет успешно противостоять всем современным вызовам и угрозам.
 
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