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Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
09.05.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы, текст праздничного послания опубликован в воскресенье на официальном портале белорусского лидера.
Лукашенко отметил, что это единство, "испытанное на прочность в труде и в бою, является основой развития Союзного государства".
"Дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян. В годину тяжелых испытаний наши прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили. Отстояли свою свободу и независимость", - подчеркнул глава государства.
Лукашенко убежден, что память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. "Долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран", - говорится в поздравлении.
Взаимное уважение
Белорусский президент также направил праздничные послания и другим политическим лидерам стран постсоветского пространства. "Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, господствуют враждебность и национальный эгоизм, пускай память про общий подвиг, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству", - подчеркнул Лукашенко.
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Президент в послании российскому коллеге выразил уверенность, что единство наших народов позволяет успешно противостоять всем современным вызовам и угрозам.
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