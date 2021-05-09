ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: мы помним о миллионах жертв войны

09.05.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая - Sputnik. Победный май в 1945 году принес свободу белорусам и всем жителям Советского Союза, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье после возложения цветов на Площади Победы, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, сегодня он обращается ко всем жителям республики и поздравляет с днем Великой Победы.

"Чем дальше уходит героически и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее становятся подвиги наших дедов и прадедов. Тех, кто спас человечество от порабощения и истребления", - сказал Лукашенко.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Беларуси отмечается очередной юбилей победы в Великой Отечественной войне, праздничные мероприятия проходят по всей стране.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by