Лукашенко: мы помним о миллионах жертв войны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая - Sputnik. Победный май в 1945 году принес свободу белорусам и всем жителям Советского Союза, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье после возложения цветов на Площади Победы, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, сегодня он обращается ко всем жителям республики и поздравляет с днем Великой Победы.

"Чем дальше уходит героически и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее становятся подвиги наших дедов и прадедов. Тех, кто спас человечество от порабощения и истребления", - сказал Лукашенко.

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