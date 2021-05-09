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Лукашенко: мы помним о миллионах жертв войны
09.05.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая - Sputnik. Победный май в 1945 году принес свободу белорусам и всем жителям Советского Союза, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье после возложения цветов на Площади Победы, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, сегодня он обращается ко всем жителям республики и поздравляет с днем Великой Победы.
"Чем дальше уходит героически и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее становятся подвиги наших дедов и прадедов. Тех, кто спас человечество от порабощения и истребления", - сказал Лукашенко.
Последует
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Сегодня в Беларуси отмечается очередной юбилей победы в Великой Отечественной войне, праздничные мероприятия проходят по всей стране.
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