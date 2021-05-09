Должен быть план действий – белорусские политики о декрете президента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Белорусские чиновники и общественные деятели высказались об указе президента "О защите суверенитета и конституционного строя", их мнения приводит агентство БелТА .

Премьер-министр страны Роман Головченко убежден, что на случай нештатных ситуаций в государстве должен быть план четких действий. Руководитель правительства считает, что именно глава государства обязан предусмотреть, как действовать, если в отношении высшего должностного лица совершены действия насильственного характера.

"Это его право и даже, возможно, обязанность как главнокомандующего – предусмотреть все возможные варианты. На любой нештатный случай в государстве должен быть план действий. Этот декрет и есть такой план действий", - сказал руководитель совета министров.

Гарантия стабильности

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко считает, что декрет – это гарантия стабильности.

"Этот декрет гарантирует стабильность, мир и согласие", - сказал Игорь Сергеенко.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова надеется, что декрет никогда не придется реализовать на практике, но при этом "его надо было принимать, чтобы показать, что никто здесь сегодня, как президент говорит, не держится дрожащими руками за власть".

Кочанова подчеркнула, что мир, спокойствие, гарантии – это все то, что было обеспечено в Беларуси всегда.

"Но появились силы, которые хотят вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, народа", - сказала председатель Совета Республики.

Она также заявила, что власть хочет "сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие. Чтобы наши люди никогда не испытали тех ужасов, которые они испытали много лет назад".

"Коллективный Лукашенко"

Беларусь фактически находится в условиях, приближенных к боевым действиям, и президент своим декретом "ограждает от инсинуаций и неожиданностей нас и все наше родное пространство", - считает председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько.

Он обратил внимание, что после передачи полномочий от президента совету безопасности и премьер-министру, представителям деструктивных сил, тех, кто строит планы незаконного захвата власти в Беларуси, придется "иметь дело с коллективным Лукашенко".

Депутат палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич убежден, что декрет полностью соответствует Конституции, и он абсолютно сейчас нужен и соответствует тому времени, ситуации, в которой находится страна.

"В отношении не только Беларуси, но и России в том числе идет гибридная война с использованием информационных технологий, санкций. Были попытки решить судьбу страны на улице. Они провалились. Далее была попытка организовать нелегитимные переговоры с теми, кто никого не представляет, живущими в гостиницах Польши и Литвы за гранты. Естественно, этого никогда не будет", - сказал лидер партии.

Он считает, что декрет "направлен на то, чтобы при любых ситуациях судьбу Беларуси никогда не решали извне и не решали на улице. Чтобы нашу судьбу решали только мы. Декрет своевременный и символично, что он подписан 9 мая - в День Победы".

Декрет № 2

Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" Александр Лукашенко подписал 9 мая.

Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.

Предусмотреть все

Декрет был анонсирован главой государства в середине апреля, по его словам, он принял "принципиальное решение". Общаясь затем с журналистами во время посещения Наровлянского района, Александр Лукашенко заявил, что бдительность терять нельзя.

"Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что решение это принял давно, "когда это все разворачивалось".

"А не то что я хочу кому-то что-то сдать или предать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", - заверил Лукашенко.

Кто входит в Совбез Беларуси

Председателем Совета безопасности является глава государства. Постоянные члены СБ: премьер-министр, председатель Совета Республики, председатель Палаты представителей, глава Администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министр внутренних дел, министр обороны и председатель КГБ.

Членами Совбеза являются председатели Верховного Суда, Комитета госконтроля, правления Нацбанка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Госпогранкомитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны.

Читайте также: