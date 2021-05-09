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Президент Беларуси подписал Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя"

09.05.2021 14:44 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства подписал Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет проведение выборов, а решение об их проведении примет Совет безопасности с участием губернаторов. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.

 
 
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Глава государства подписал Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства...
 
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