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По случаю Дня Победы главы государств продолжают обмениваться посланиями. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии и России.

В поздравительном послании Владимиру Путину глава нашего государства отметил:

Дата 9 Мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян… В годину тяжелых испытаний наши прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили. Отстояли свою свободу и независимость. Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. И долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран… События последних лет доказывают: это единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и сегодня позволяет нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам, является надежной основой успешного развития Союзного государства Беларуси и России

Александр Лукашенко поздравил с 76-летием Победы председателя правительства России, обеих палат парламента, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ, Госсекретаря Союзного государства, главу Коллегии Евразийской экономической комиссии и Генерального секретаря ОДКБ.