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С праздником Великой Победы белорусов поздравил Александр Лукашенко

09.05.2021 14:44 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

С праздником Великой Победы всех белорусов поздравил Глава государства Александр Лукашенко.

9 Мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости. Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан. Склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны, тех, кто, не жалея жизни, трудился в тылу и ковал оружие Победы. Их имена навсегда в наших сердцах.

"Идут годы, но не меркнет в памяти народной великий май 1945-го. Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне. Гордимся нашими воинами-победителями!", - говорится в поздравлении. Президент пожелал всем белорусам здоровья, благополучия и мирного неба над нашей родной страной.

 
 
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С праздником Великой Победы всех белорусов поздравил Глава государства Александр Лукашенко. 9 Мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого...
 
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