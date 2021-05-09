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С праздником Великой Победы белорусов поздравил Александр Лукашенко
09.05.2021 14:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
С праздником Великой Победы всех белорусов поздравил Глава государства Александр Лукашенко.
9 Мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости. Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан. Склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны, тех, кто, не жалея жизни, трудился в тылу и ковал оружие Победы. Их имена навсегда в наших сердцах.
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С праздником Великой Победы всех белорусов поздравил Глава государства Александр Лукашенко. 9 Мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого...
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