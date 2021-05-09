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А.Лукашенко - ветеранам: Никому не позволим отобрать у нас вашу Великую Победу

09.05.2021 16:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня с самого утра праздничные мероприятия начались у монумента Победы. К Вечному огню пришли сотни белорусов, чтобы преклонить головы перед каждой непрожитой жизнью, перед каждым ветераном, кто добывал нам мир.

Они наши герои - подарили нам жизнь и свободное будущее. День Великой Победы настал. Вместе наши деды и прадеды сумели отстоять нашу землю. И сегодня, чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, белорусам нужно еще больше сплотиться. 

Это заявил наш Президент, принимая участие в церемонии возложения цветов на площади Победы. 


Мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа. И эту тему государство будет поднимать на самый высокий международный уровень. Традиция поклоняться в День Победы памятным местам  живет в нашей стране не одно десятилетие, ведь именно в исторической памяти стержень нации, ее сила и незыблемая опора. 

Сохранить ее и передать будущим поколениям наш священный долг. Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам за мирную и спокойную жизнь. А потому с самого утра подножие обелиска на площади Победы утопает в цветах. Алеся Высоцкая продолжит. 


9 Мая - священный праздник для белорусов и всех народов, которые боролись с коричневой чумой. Это и День Славы для тех, кто сражался за родную землю, за единый народ, за наше будущее! 

Ветераны - главные участники всех торжеств. После войны поколение победителей восстанавливало для нас города, создавало Беларусь - такую, какой мы наблюдаем ее сегодня - сильную и независимую! И память, которая жива в душах белорусов, это еще и напоминание о том, что можно потерять. 

Церемония возложения цветов дает старт дальнейшим торжествам в честь праздника. И белорусский лидер в эти минуты всегда с народом! 

День Победы для нас, белорусов, потерявших каждого третьего в той войне, особый праздник. Мы не идеализируем историю, но и не позволяем переписывать ее славные страницы. Для всех нас помнить прошлое, значит, всеми силами беречь и наше сегодня, и процветающее завтра. К подножию монумента легли венки от представителей органов госуправления, судебной власти, ветеранских организаций, силового блока, властей Минска и столичного региона, духовенства.

Церемонию продолжил дипкорпус и представители исполкома СНГ. Среди представителей зарубежья - Палестина, Азербайджан, Казахстан, Китай, Россия. Вслед за общественными объединениями и политическими партиями к подножию обелиска возложили венки активисты-общественники, патриоты Беларуси. И это особенность нынешнего возложения. Это люди, которые гордо несли знамя Беларуси и достойно проявили себя во время событий лета-осени непростого 2020 года. Среди них мы видим и наших коллег-телевизионщиков. Зрители знают их по резонансным проектам на Белорусском телевидении, ОНТ, СТВ. Группа "Аура", чьи песни поет вся страна и под чьи мелодии грустят по Родине белорусы зарубежья. И это Алексей Талай, например, который доказал, что нет пределу силе духа белорусского человека и настоящего патриота! 

А.Лукашенко - ветеранам: Никому не позволим отобрать у нас вашу Великую Победу

Свое выступление белорусский лидер начал с поздравления и слов о победном подвиге наших дедов и прадедов. Мы преклоняемся перед их героизмом и стойкостью. 

Не стихнут слова благодарности поколению победителей, которые принесли свободу и мир белорусской земле. Каждый из нас снова и снова готов возвращаться в мыслях к тем героическим, но и трагическим временам, которые стойко перенесла наша Родина. Но пока белорусы заботятся о сохранении памяти, последователи оккупантов упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Об этом сегодня тоже в речи Президента. 

Кульминационным эпизодом церемонии стала хореографическая композиция "День Победы". Люди подхватывали слова. Площадь Победы пела. 

Каждый эпизод композиции символичен, наполнен сакральным смыслом, как появление сразу двух полотнищ - флага БССР времен войны и Государственного флага Республики Беларусь! Шары, унесенные в небо, чистое и мирное, как символ сокровенной мечты и желания белорусов, чтобы трагические страницы истории никогда больше не повторялись. 

По окончании церемонии Александр Лукашенко тепло пообщался с ветеранами. Люди, повидавшие горе войны, благодарили за мир.


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    Теги: Минск
     
     
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