Президент Беларуси поздравил украинский народ с 76-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ с 76-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Глава государства отметил - потери, понесенные Беларусью и Украиной в этой войне, были, пожалуй, самыми тяжелыми за всю историю стран.

Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, царят враждебность и национальный эгоизм, пусть память об общем подвиге, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству.

Также Александр Лукашенко пожелал украинскому народу мира, благополучия и процветания.





