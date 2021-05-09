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Президент Беларуси поздравил украинский народ с 76-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне

09.05.2021 16:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ с 76-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Глава государства отметил - потери, понесенные Беларусью и Украиной в этой войне, были, пожалуй, самыми тяжелыми за всю историю стран.

Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, царят враждебность и национальный эгоизм, пусть память об общем подвиге, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству.

Также Александр Лукашенко пожелал украинскому народу мира, благополучия и процветания.


 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ с 76-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Глава государства отметил -...
 
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