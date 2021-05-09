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Президент Беларуси поздравил украинский народ с 76-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне
09.05.2021 16:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ с 76-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Глава государства отметил - потери, понесенные Беларусью и Украиной в этой войне, были, пожалуй, самыми тяжелыми за всю историю стран.
Также Александр Лукашенко пожелал украинскому народу мира, благополучия и процветания.
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Президент Беларуси поздравил украинский народ с 76-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ с 76-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Глава государства отметил -...
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