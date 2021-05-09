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Песков прокомментировал слова Путина на параде о "недобитых карателях"

09.05.2021 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая - Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про "недобитых карателей", отметив, что неонацисты "поднимают голову" в европейских странах.

Путин в своей речи на Параде Победы в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, появляются "сборища недобитых карателей", есть попытки переписать историю.

Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" отметил, что в некоторых странах проявления неонацизма "вполне очевидны".

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны", – приводит радиостанция слова Пескова.

В конце апреля украинские националисты провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией. Руководство Украины осудило марш, однако в оппозиции неоднократно заявляли, что власти нивелируют подвиг украинского народа в Великой Отечественной войне.

Что еще сказал Путин на параде

Президент РФ Владимир Путин утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам.

В своем праздничном выступлении он заявил, что Россия всегда будет помнить, что величественный подвиг в борьбе с нацизмом совершил именно советский народ.

"В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе", – подчеркнул Путин.

День Победы всегда будет для России священным, отметил он. Советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол "коричневую чуму".

Путин также обратил внимание на то, что Россия последовательно отстаивает международное право, будет твердо защищать свои национальные интересы и безопасность народа. 

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь, все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, с легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползания к мировой войне", – сказал президент РФ.

Sputnik вел онлайн-трансляцию парада, полную запись можно посмотреть здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Путин в своей речи на Параде Победы в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, появляются "сборища недобитых...
 
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