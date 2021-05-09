Лукашенко: в Победе, гербе и флаге отражена национальная идея

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая - Sputnik. Государственные флаг и герб являются символом величия и независимости, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного ритуала на площади Государственного флага, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, День государственных герба и флага в этом году отмечаются в один день с Днем Победы. Совпадение этих праздников в Год народного единства является символом незыблемости национальных традиций и духовных ценностей, считает президент Беларуси.

"Мы знаем, что наши герб, флаг, гимн и великая победа – это неразрывно связанные между собой символы величия и независимости белорусского народа", – отметил Александр Лукашенко.

По его мнению, в них отражены судьбоносные достижения белорусов. "Они отражают национальную идею, стремление народа к независимой мирной и сознательной жизни", – сказал он.

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