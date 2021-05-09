Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Запад хотел дестабилизировать ситуацию в Беларуси, не гнушаясь ничем, и подошел к "красной черте", заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси, комментируя декрет президента "О защите суверенитета и конституционного строя".

"Не гнушаются ничем. Мы видим, что западные коллеги подошли к красной черте. В таких условиях, конечно, требуется принятие своевременных и адекватных мер. Издание декрета – одна из таких мер, которые должны остановить горячие головы", – цитирует Вольфовича БелТА .

Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" Александр Лукашенко подписал 9 мая. В соответствии с документом в случае гибели главы государства немедленно вводится режим чрезвычайного или военного положения исходя из анализа обстановки, а Совбез определяет перечень мер по его обеспечению. В частности, вводится ограничение на свободу передвижения, запрет массовых мероприятий и забастовок, устанавливается комендантский час, обеспечивается безопасность лиц и объектов.

По словам госсекретаря, механизм по наделению Совбеза необходимыми полномочиями будет задействован в исключительных чрезвычайных обстоятельствах.

Количество учений НАТО зашкаливает

Александр Вольфович обратил внимание на существенный дисбаланс в системе контроля над вооружениями в Европе. "Количество и масштабы мероприятий, проводимых блоком НАТО и его союзниками в Центральной и Восточной Европе, просто зашкаливают и не могут не вызвать адекватного ответа", - убежден он.

В качестве примера он привел учение Defender Europe - 2021 ("Защитник Европы - 2021"), стартовавшее в Европе 5 мая, численность группировок, которые примут в нем участие в нем, составляет более 30 тысяч человек.

"Это наиболее крупное учение со времен холодной войны. И тематика учения явно носит не оборонительный характер", – отметил Вольфович.

От обратил внимание, что мероприятия и учения, "которые проводятся Республикой Беларусь, нашими союзниками – Российской Федерацией и другими странами ОДКБ, – подвергаются сомнительной критике, истолковываются в угоду интересам западных политиков. Обострение внешней обстановки, безусловно, направлено на раскачивание ситуации внутри наших стран".

Предусмотреть все

Декрет был анонсирован главой государства в середине апреля, по его словам, он принял "принципиальное решение". Общаясь затем с журналистами во время посещения Наровлянского района, Александр Лукашенко заявил, что бдительность терять нельзя.

"Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что решение это принял давно, "когда это все разворачивалось".

"А не то что я хочу кому-то что-то сдать или предать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", - заверил Лукашенко.

Кто входит в Совбез Беларуси

Председателем Совета безопасности является глава государства. Постоянные члены СБ: премьер-министр, председатель Совета Республики, председатель Палаты представителей, глава Администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министр внутренних дел, министр обороны и председатель КГБ.

Членами Совбеза являются председатели Верховного Суда, Комитета госконтроля, правления Нацбанка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Госпогранкомитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны.