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Слова благодарности тем, кто выстоял в неимоверных испытаниях, приходят из Сербии
10.05.2021 06:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСтрадания и боль ради того, чтобы жизнь продолжалась. Поэтому не перестают звучать слова благодарности тем, кто выстоял в неимоверных испытаниях. Они приходят из разных уголков планеты. На связи - Сербия (видео).
Драгиня Влк, политолог (Сербия):
Поздравляю вас с Днем Победы, одной из самых ярких дат в истории человечества, а также поздравляю братские народы, которые одержали великую Победу во Второй мировой войне своим великим патриотизмом, героизмом и жертвой. Наша совместная борьба на стороне закона и справедливости обязывает нас с вечной благодарностью сохранить память о каждом человеке, который отдал свою жизнь.
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Страдания и боль ради того, чтобы жизнь продолжалась. Поэтому не перестают звучать слова благодарности тем, кто выстоял в неимоверных испытаниях. Они приходят из...
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