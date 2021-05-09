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Путин поговорил по телефону с Лукашенко

10.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Президенты Росси и Беларуси в ходе телефонного разговоры высказались в поддержку укрепления отношений двух стран, говорится в официальном сообщении Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры двух стран подчеркнули, что в Росси и Беларуси свято чтут память о героях, которые сражались на фронтах и трудились в тылу.

"Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества", – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

В Кремле также отметили, что президенты России и Беларуси будут находиться в постоянном личном контакте.

Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Александр Лукашенко во время состоявшегося телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился о скорой встрече с ним.

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Теги: Минск
 
 
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Лидеры России и Беларуси обменялись в беседе теплыми поздравлениями по случаю 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
 
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