Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Президенты Росси и Беларуси в ходе телефонного разговоры высказались в поддержку укрепления отношений двух стран, говорится в официальном сообщении Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры двух стран подчеркнули, что в Росси и Беларуси свято чтут память о героях, которые сражались на фронтах и трудились в тылу.

"Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества", – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

В Кремле также отметили, что президенты России и Беларуси будут находиться в постоянном личном контакте.

Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Александр Лукашенко во время состоявшегося телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился о скорой встрече с ним.

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