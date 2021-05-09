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Опубликован декрет Лукашенко о самом принципиальном решении
10.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая – Sputnik. Декрет главы государства "О защите суверенитета и конституционного строя" официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Александр Лукашенко анонсировал принятие самого принципиального решения за время своего президентства в ходе общения с журналистами во время субботника 19 апреля.
Нормативный правовой акт президента Беларуси, опубликованный в воскресенье, определяет, что в случае гибели главы государства в результате акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера Совет безопасности вводит военное положение.
Данный орган государственного управления определяет помимо прочего и следующий ряд ограничительных мер в условиях военного положения:
Решения Совет безопасности принимает большинством на основе тайного голосования, но не менее чем двумя третями голосов от общего состава. Председателем Совбеза назначается премьер-министр республики.
"При рассмотрении вопросов, связанных с проведением выборов, в заседании Совета Безопасности Республики Беларусь участвуют председатели областных (Минского городского) исполнительных комитетов с правом голоса", – говорится в тексте документа.
В случае, если решения Совета безопасности не будут исполняться чиновниками, то они должны освобождаться от занимаемых должностей, а на их места назначаться новые руководители.
"Настоящий Декрет вступает в силу со дня его подписания, является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь", – написано в декрете.
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Правовой акт за подписью президента четко разграничивает полномочия и обязанности Совета безопасности республики в чрезвычайных случаях.
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