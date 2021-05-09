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Президент: белорусы в войну столкнулись с массовым уничтожением

11.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая - Sputnik. Нам навязывают флаги и символы сотрудничавших с оккупантами, заявил в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко после возложения цветов на Площади Победы, передает корреспондент Sputnik.

Глава государства также обратился к тем, кто не верит в сохранение мира и безопасности в республике.

"И пусть наследники нацистов даже не мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида, белорусского и других народов, с ними уйдет историческая правда", - заявил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что свидетельства тех, кто видел ужасы войны, будут увековечены в документах, фильмах и книгах, и эти свидетельства будут сохранены для будущих поколений белорусов.

"Сегодня с нами дети войны, которые своими глазами видели, как гитлеровские изуверы, прислужники-полицаи жгли их матерей, братьев и сестер, как пытали и вешали патриотов, как убивали младенцев. Их голоса звучат сегодня, и мы сохраним каждый из них в документах, книгах, фильмах. Нас не будет, но их свидетельства обязательно услышат будущие поколения. Эта правда будет жить всегда", - подчеркнул глава государства.

Будем защищать

Он отметил, что после событий, которые происходили в стране в прошлом году, общество перенапряжено, и предположил, что кто-то даже перестал верить в мир и безопасность.

"Так я вот сейчас обращаюсь к вам – тем, кто не верит. Запомните, пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить, мы будем жить на своей земле, я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отвоевали в годы лихолетья. Мы будем защищать ее, чего бы нам это не стоило", - заявил президент.

Белорусский лидер обратился к участникам войны: "Дорогие ветераны! Вас очень немного осталось, но вы должны помнить и, уходя от нас, передать тем, кто на нас сегодня смотрит оттуда, что мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу великую Победу. Тем более, мы никому не позволим опорочить все то, что вы сделали в своей жизни, защитив Европу от "коричневой чумы".

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Теги: Брест, Минск
 
 
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