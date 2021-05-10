Александр Лукашенко: Мы белорусы, это наша земля, мы никому не должны ее отдать

Источник материала: БT

Впервые за тысячелетия белорусам выпало счастье независимо жить на своей земле.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне во время торжественной церемонии чествования государственных символов на площади Государственного флага. Белорусский лидер говорил об исторической памяти, правде современности и необходимости понимать значение таких символов, как герб и флаг, их важной роли в консолидации граждан государства.

Напомним, 9 Мая во время торжественной церемонии чествования государственных символов на площади Государственного флага были вынесены герб и флаг Беларуси как знаки непрерывной связи поколений. Молодежь символически переняла эстафету будущего у старших поколений.