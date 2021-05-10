|
Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России
10.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне обменялись теплыми поздравлениями с Днем Победы. Лидеры обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и в России. В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Президенты коснулись обстановки в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО. Речь шла также о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне обменялись теплыми поздравлениями с Днем Победы. Лидеры обсудили график совместных мероприятий, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)