Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России

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Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне обменялись теплыми поздравлениями с Днем Победы. Лидеры обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и в России. В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Президенты коснулись обстановки в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО. Речь шла также о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами.