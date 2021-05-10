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РФ готова помочь в стабилизации обстановки на кыргызско-таджикской границе
10.05.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Россия готова содействовать дальнейшей стабилизации ситуации на границе двух стран, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения телефону с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с учетом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Владимир Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами.
Кроме того, главы государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Кыргызско-таджикский конфликт
28 апреля на кыргызско-таджикской границе
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями советов безопасности государств Рыскелди Мусаевым (Кыргызстан) и Насрулло Махмудзодой (Таджикистан). Генсек заявил, что конфликт на границе двух стран
Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
3 мая обе стороны
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В разговоре с Садыром Жапаровым российский лидер Владимир Путин поддержал установленные ранее договоренности Бишкека и Душанбе.
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