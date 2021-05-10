РФ готова помочь в стабилизации обстановки на кыргызско-таджикской границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Россия готова содействовать дальнейшей стабилизации ситуации на границе двух стран, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения телефону с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с учетом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Владимир Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами.

Кроме того, главы государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Кыргызско-таджикский конфликт

28 апреля на кыргызско-таджикской границе вспыхнул конфликт между жителями приграничных сел двух стран. Ситуация накалилась из-за давнего спора о принадлежности водозабора "Головной". На следующий день произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана, которое длились более шести часов. В результате погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями советов безопасности государств Рыскелди Мусаевым (Кыргызстан) и Насрулло Махмудзодой (Таджикистан). Генсек заявил, что конфликт на границе двух стран должен быть прекращен в кратчайшие сроки.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

3 мая обе стороны завершили отвод войск от границы.

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