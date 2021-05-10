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Парламент Армении снова не избрал премьера и будет распущен

10.05.2021 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Армянские депутаты в понедельник повторно не избрали премьер-министра страны, конституцией Армении в этом случае предусмотрен роспуск парламента.

Ранее правящая фракция парламента "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

За кандидатуру Пашиняна проголосовал 1 депутат, против 1 парламентарий, 76 депутатов воздержались.

Действующий парламент продолжит свою работу и после роспуска. Согласно Основному закону страны, в случае внеочередных выборов срок его полномочий завершается с момента открытия первой сессии вновь избранного Национального собрания.

Дату внеочередных парламентских выборов назначит своим указом президент страны.

Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. Третьего мая парламент не избрал главу правительства в первый раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Дату внеочередных парламентских выборов в Армении назначит своим указом президент страны.
 
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