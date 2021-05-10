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Анджей Дуда: мы должны быть готовы защитить суверенитет Беларуси
11.05.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды и румынского лидера Клауса Йоханниса, в ходе которой обсуждалась и ситуация в Беларуси.
По словам польского президента, в Беларуси продолжаются преследования польского меньшинства.
«Лидеры польского меньшинства в Беларуси, к сожалению, арестованы. Ситуация в этом отношении очень трудная», - сказал Дуда, после чего указал на неопределенность будущего Беларуси.
«Мы бы очень хотели, чтобы эта страна двигалась в направлении демократии, чтобы страна стала действительно полностью суверенной и независимой», - продолжил польский лидер.
Он отметил, что хотел бы, чтобы устремления белорусов были реализованы, «но ситуация такая, какая есть».
По словам Анджея Дуды, необходимо проявлять бдительность в связи с сегодняшней ситуацией и быть готовыми защитить Беларусь на международных площадках.
«Нужно быть бдительными и, во-первых, наблюдать за ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае любой угрозы с той стороны, а также на международной арене, стать на защиту Беларуси, чтобы ее сохранить ее суверенитет», - призвал Дуда.
Напомним, отношения между Беларусью и Польшей испортились после событий августа 2020 года. 2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых -
После «
И только недавно в Польше открыло свои двери белорусское консульство, и 5 мая Виктор Савчук
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Сегодня состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды и румынского лидера Клауса Йоханниса, в ходе которой обсуждалась и ситуация в Беларуси.
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