Анджей Дуда: мы должны быть готовы защитить суверенитет Беларуси

Сегодня состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды и румынского лидера Клауса Йоханниса, в ходе которой обсуждалась и ситуация в Беларуси.

Европа должна быть готова защитить Беларусь, как заявил Дуда во время пресс-конференции перед началом саммита президентов стран-членов восточного фланга НАТО.

По словам польского президента, в Беларуси продолжаются преследования польского меньшинства.

«Лидеры польского меньшинства в Беларуси, к сожалению, арестованы. Ситуация в этом отношении очень трудная», - сказал Дуда, после чего указал на неопределенность будущего Беларуси.

«Мы бы очень хотели, чтобы эта страна двигалась в направлении демократии, чтобы страна стала действительно полностью суверенной и независимой», - продолжил польский лидер.

Он отметил, что хотел бы, чтобы устремления белорусов были реализованы, «но ситуация такая, какая есть».

По словам Анджея Дуды, необходимо проявлять бдительность в связи с сегодняшней ситуацией и быть готовыми защитить Беларусь на международных площадках.

«Нужно быть бдительными и, во-первых, наблюдать за ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае любой угрозы с той стороны, а также на международной арене, стать на защиту Беларуси, чтобы ее сохранить ее суверенитет», - призвал Дуда.

Напомним, отношения между Беларусью и Польшей испортились после событий августа 2020 года. 2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. Польский и Литовский МИД в ответ отказались отзывать послов, на что белорусские дипломаты ответили просто: это приказ .

После « дела Союза поляков» в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского и вручили ноту протеста, Беларусь «попросила» польского консула, а Польша – белорусского, после чего начали массовые задержания активистов Союза поляков.