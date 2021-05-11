Гора родила мышь: Что не так с эпохальным декретом Лукашенко

Декрет на случай смерти Александра Лукашенко стал именно тем эпохальным документом, который он обещал еще в конце апреля. Эксперты относятся к появившемуся нормативно-правовому акту со скептицизмом: говорят о его несоответствии законодательству, ставят под сомнение его работоспособность и считают даже вредным для белорусских властей.

Декрет на случай смерти Лукашенко

Лукашенко 24 апреля во время посещения Наровлянского района говорил журналистам о том, «что будет, если президента не будет». И рассказал, что собирается издать декрет, наделяющий Совет безопасности полномочиями президента в случае ЧП в стране.

9 мая он подписал Декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай своей гибели. Текст документа появился только сегодня.

Самое важное в документе:

- в случае гибели президента в результате покушения на основании решения Совета Безопасности вводится чрезвычайное или военное положение,

- госорганы действуют в соответствии с решением СБ, он же определяет дальнейшие действия, он может назначать и снимать с должности чиновников. Председатель СБ — премьер-министр.

- вопросы о выборах рассматриваются Совбезом с участием председателей областных и Минского городского исполкомов.

«Мертворожденный документ»

«По моему пониманию, документ не соответствует белорусскому законодательству, часть норм прямо ему противоречит. Начиная с первой, в которой незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, если должность президента становится вакантной», - сказал БДГ юрист, лишенный в Беларуси адвокатской лицензии по политическим мотивам, Сергей Зикрацкий.

По его словам, это противоречит ст. 89 Конституции, которая регламентирует, что все полномочия в этой ситуации переходят к премьеру. Кроме того, объявление чрезвычайного или военного положения по Конституции — это полномочия президента.

«Как только действующего президента не станет, вне зависимости по какой причине, премьер-министр получит все полномочия. И только он сможет принимать это решение», - добавил эксперт.

Зикрацкий подчеркнул, что не соответствует законодательству и назначение Совбезом должностных лиц. В частности, в Конституции прописано, что ряд руководителей назначает президент, а в случае его смерти премьер-министр.

Юрист пояснил, что нарушений в опубликованном документе меньше, чем в анонсированном варианте: не внесена норма, где Совбез с участием «губернаторов» примет решение о назначении выборов. Он называет видоизмененный пункт в подписанным документе мертвой нормой, так как ни главы исполкомов, ни СБ не наделены полномочиями заниматься избирательными кампаниями.

«Декрет носит декларативный характер. Мертворожденный документ», - заключил Сергей Зикрацкий.

«Декрет о смерти Лукашенко»

Политический обозреватель Павлюк Быковский назвал Декрет №2 «Декретом о смерти Лукашенко». Он считает, что хотели написать не то, что написали в итоге, в результате в документе «больше разговоров, чем действий».

«Лукашенко говорил о «коллективном президенте», который на переходный период будет защищать строй. Но ничего подобного в декрете не написано. Нормативный акт не противоречит тому, что премьер станет и.о. президента, но создается обременение для него: обязательно созвать Совбез и там решить что делать. Кроме того, в случае такого кризиса как убийство президента или внешней агрессии и без декрета без Совбеза бы не обошлось», - пояснил эксперт БДГ.

«Гора родила мышь», - подчеркнул Быковский.

Он назвал удивительным маркером то, что декрет был принят не просто в воскресенье, а в государственный праздничный день. «Это указывает на его чрезвычайный характер. И это учитывая, что о нем говорили больше недели и могли выбрать день для подписания в рутинном порядке. Это можно рассматривать как один из сигналов из закрытой системы, что там происходит что-то необычное», - предположил эксперт.

Он назвал несколько гипотез: Лукашенко реально поверил в угрозу убийства, он пытается сохранить лицо, когда выяснилось, что так передать полномочия с соблюдением Конституции не получится, либо создавал инфоповод, и тогда 9 мая было выбрано специально.

Три проблемы белорусских властей, которые вскрыл Декрет №2

Первый президент намерен заблокировать демократические перемены в стране даже после окончания эпохи его правления. Но все его декреты могут быстро превратиться в бумаги, представляющие лишь архивный интерес. Так считает политический обозреватель Александр Класковский.

Эксперт пояснил в своем телеграм-канале , о чем на самом деле говорит принятие декрета №2.

1. Почти за 27 лет правления первого президента в Беларуси не выстроена нормальная, самодостаточная система государственных институтов. «Вождь де-факто подтверждает, что сконструировал персоналистский режим, подогнанный под одного человека. Достаточно выстрелить точно снайперу — и вся система под ударом, без чрезвычайки никак», - пояснил Класковский.

2. Большое начальство невольно показывает, что, вопреки заверениям о полном контроле над ситуацией, нервничает, зациклено на видениях страшной расправы над собой. «Лукашенко рефреном вспоминает о судьбах Милошевича, Хусейна, Каддафи», - подчеркнул эксперт, добавив, что «правящая верхушка боится нового пробуждения народа», «декрет означает косвенное признание того, что режим непопулярен и держится на дубинках да штыках».

3. Общество так и не получает ответа на вопрос о естественной — без снайпера или чая с полонием — смене власти. «Запуск нормального механизма ротации властных элит на корню подрубает потребность плести заговоры, готовить свержение главы государства», - считает политический обозреватель.

«Горизонт в постлукашенковскую эпоху»

В целом негативно оценил декрет и политолог Валерий Карбалевич. Впрочем есть нюансы.

«Этим декретом Лукашенко инициировал огромную правовую путаницу, которая ничем хорошим закончиться не может, - написал в своем телеграм-канале эксперт и добавил, что «желая напугать народ, максимально дискредитировать оппозицию, власти в реальности сработали на десакрализацию Лукашенко».

Политолог называет декрет №2 политическим завещанием Лукашенко, которое «пишут в момент ощущения ухода в другой, лучший мир» - «в нашем случае речь идет о политическом уходе».

«Лукашенко и его обслуга, возможно, сами того не желая, поставили вопрос о Беларуси без Лукашенко. Декрет №2 - это предопределение, ощущение обреченности судьбы, отсутствия перспективы. Это продолжение того сюжета прошлого года о появлении Лукашенко на экране с автоматом и в бронежилете. То есть, этим декретом он сам открывает обществу горизонт в постлукашенковскую эпоху», - добавил Валерий Карбалевич.