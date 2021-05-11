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Россия высылает румынского димпломата – МИД

11.05.2021 18:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Помощник атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве объявлен "персоной нон грата" в ответ на высылку российского дипломата из Бухареста.

"Одиннадцатого мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", – говорится в заявлении МИД. 

© Sputnik
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Напомним, помощника военного атташе России Алексея Гришаева выслали из Бухареста в конце апреля. В МИДе это назвали "безосновательным недружественным актом".

Высылать российских дипломатов ранее призвал европейских коллег премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице. Тогда были высланы из страны 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников чешской дипмиссии. Обвинения во взрыве МИД назвал "абсурдными, голословными, надуманными и возмутительными".

В Кремле добавили тогда, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят" в Чехии и примкнувших к ней странах.

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Теги: Минск
 
 
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Атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии предписано покинуть территорию страны в течение 72 часов.
 
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