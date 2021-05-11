|
Президент Беларуси инспектирует окончание посевной с воздуха
12.05.2021 06:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Основной этап посевной на финише. Как справляются регионы - в центре внимания главы государства. Президент, как и обещал, начал инспектировать окончание посевных работ. День 9 мая для аграриев был своеобразной контрольной точкой. Глава государства с воздуха оценил, как идут работы в Минской и Могилевской областях. В планах - Витебская. Это возможность сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные им люди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основной этап посевной на финише. Как справляются регионы - в центре внимания главы государства. Президент, как и обещал, начал инспектировать окончание посевных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)