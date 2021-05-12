Руководство Национального собрания Беларуси пригласили в Сербию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая ― Sputnik. Руководство Национального собрания Беларуси пригласил к себе в страну председатель Народной скупщины (парламент в Сербии – Sputnik) Ивица Дачич, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев встретился с председателем Народной скупщины Ивицей Дачичем во вторник.

Стороны обсуждали перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и совместные проекты. Также были затронуты другие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе, речь шла и о взаимной поддержке в рамках международных организаций.

Брылев и Дачич отметили высокий уровень белорусско-сербских отношений и подтвердили приверженность двух стран к дальнейшему укреплению дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества.

Представители Беларуси и Сербии заинтересованы в активизации межгосударственных контактов. Поэтому, для развития межпарламентского диалога Дачич подтвердил приглашение руководству Нацсобрания республики посетить Сербию с визитом.

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