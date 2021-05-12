Роль парламента при назначении высших должностных лиц может быть усилена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Четвертое заседание Конституционной комиссии, которая работает над поправками в Основной закон страны, состоится в пятницу. В центре внимания специалистов будет раздел о парламенте, рассказал корреспонденту Sputnik член комиссии, директор "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский.

"Часть президентских полномочий планируется передать парламенту. Например, усилить его роль в формировании Центральной избирательной комиссии. К слову, в новой Конституции эта комиссия будет официально называться именно так", - отметил Воскресенский.

Ожидается, что по четыре члена ЦИК будет выдвигать каждая палата парламента – верхняя и нижняя, а еще четыре – президент. По действующему сегодня закону шесть человек назначает глава государства и шесть – Совет Республики.

Председателя будут избирать на заседании Центризбиркома. Сейчас это должностное лицо назначается президентом.

"Кроме того, планируется, чтобы парламентарии предлагали кандидатуры на должности председателей Верховного, Конституционного и Высшего хозяйственного судов, Генерального прокурора, главы правления Нацбанка", - проинформировал собеседник.

По словам Воскресенского, "такие изменения одобряют большинство представителей Конституционной комиссии".

Мажоритарная система

Переход на смешанную, мажоритарно-пропорциональную, систему выборов в парламент пока считается нецелесообразным. Этот процесс откладывается. Причина в том, что в стране должны сначала появиться конкурентные сильные партии. Однако пока их нет.

"В новой редакции Конституции по умолчанию определено так, что в случае перехода на смешанную систему, не нужно будет вносить изменения в Основной закон. Достаточно принятия поправок в Избирательный кодекс. Просто убирается ссылка на мажоритарную систему", - добавил руководитель КСДС.

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