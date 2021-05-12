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Гандбольная "Барселона" сыграет против гандбольного клуба "Мешков-Брест" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов

12.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Гандбольная "Барселона" сегодня находится в Беларуси и вечером сыграет против гандбольного клуба "Мешков-Брест" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый поединок этой стадии турнира пройдет в городе над Бугом и начнется в 19:45. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в прямом эфире. Отметим, "Мешков Брест" впервые за все время выступлений  в турнире пробился в восьмерку лучших клубов Старого Света.

 
Теги: Брест
 
 
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Гандбольная "Барселона" сегодня находится в Беларуси и вечером сыграет против гандбольного клуба "Мешков-Брест" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый...
 
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