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Гандбольная "Барселона" сыграет против гандбольного клуба "Мешков-Брест" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов
12.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Гандбольная "Барселона" сегодня находится в Беларуси и вечером сыграет против гандбольного клуба "Мешков-Брест" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый поединок этой стадии турнира пройдет в городе над Бугом и начнется в 19:45. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в прямом эфире. Отметим, "Мешков Брест" впервые за все время выступлений в турнире пробился в восьмерку лучших клубов Старого Света.
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Гандбольная "Барселона" сыграет против гандбольного клуба "Мешков-Брест" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов
Гандбольная "Барселона" сегодня находится в Беларуси и вечером сыграет против гандбольного клуба "Мешков-Брест" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый...
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