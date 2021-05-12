Замороженные конфликты - жизнь на пепле

Источник материала: БT

Война - последний довод королей, поскольку позволяет разрешить любые проблемы, ну или главный довод держав, которые хотят решить свои проблемы на чужой территории.

Такое понятие, как замороженные конфликты, особенно активно стали использовать во второй половине XX века: Кашмирский вопрос, арабо-израильский конфликт, наконец, Донбасс и соперничество на Кипре - все это потухшие осколки некогда горячих войн. Да, сегодня там либо стреляют мало, либо не стреляют совсем. Но маленькая искра в любой момент всколыхнет целую войну. О таких точках на карте мира и поговорим, чтобы было понятно.

Мир не перестал воевать даже когда пришла пандемия. Из двух сотен стран на планете в конфликты вовлечены 3-4 десятка, в зависимости от того, кто и как считает. Такие данные в минувшем году привели коллеги из ВВС.







Важно другое: в большинстве случаев никто мириться е собирается. Авторы доклада Международного института стратегических исследований отмечают, что войны в последние годы видоизменились. Во-первых, вести переговоры о мире намного сложнее, когда в вооруженном конфликте задействовано сразу несколько государств. Во-вторых, куда сложнее договориться, когда воюют не страны с понятной вертикалью власти, а негосударственные игроки: боевики, наемники, повстанцы, террористические ячейки, криминальные группировки.

Не удивительно, что по данным того же Международного института стратегических исследований 60 % всех войн в мире длятся по меньшей мере 10 лет. Расскажем самые известные примеры, где люди до сих пор с тревогой смотрят по сторонам.

Два мира - два Кашмира

Начнем с необычного и далекого, но очень интересного примера. Есть на северо-западе полуострова Индостан такая область, как Кашмир. Ее название переводится как "высушенная вода", что лучше всего описывает жизнь региона последние столетия. Сразу три государства претендуют на важный стратегически отрезок карты: Китай, Индия и Пакистан.

Кашмир и сегодня поделен на три части. Однако именно противостояние Индии и Пакистана довело ситуацию до войны. Если говорить точно, то было сразу три индо-пакистанских конфликта. Крупнейший - в 1971 году, тогда погибли несколько десятков тысяч человек. Однако обоюдные обстрелы и военные операции на границе происходят почти каждый месяц.

Так в чем же предмет спора? В 1947 году Индия получает независимость от Великобритании и разделяется по религиозному признаку на два государства. И теперь Исламабад и Дели уверенно заявляют: "Кашмир наш". Тут вспоминаем про Китай - Пекину эти земли принадлежали задолго до 1947 года. И пару месяцев назад уже Поднебесная и Индия спорили, чей Кашмир. Стороны даже стреляли друг в друга - погибли около 100 человек с обеих сторон.













Пакистан, кстати, тоже ядерная держава. Многие историки и политологи уверены, что если Третья мировая война и будет, то начнется она именно в регионе, чье название для западных стран не более чем песня группы Led Zeppelin "Kashmir".

События в Кашмире унесли сотни тысяч жизней, но, как и во многих других замороженных конфликтах, его проблема в том, что он, похоже, практически нерешаемый.

Приднестровский узел

Вот уже 30 лет чаще всего термин "замороженный конфликт" применяется для стран бывшего СССР - когда-то воевали вместе, а теперь, по сути, друг с другом. Взять то же Приднестровье. Все началось с обычных призывов к национализму, в этот рецепт добавили языковой вопрос, мол, русский не нужен, а исключительно молдавский.

Война в Приднестровье началась по стандартному сценарию: на волне спорного закона рабочие и активисты устраивали забастовки, в столице региона Тирасполе начали выпускать газеты и листовки, а затем, 2 сентября 1990 года, в здании Приднестровского театра драмы и комедии депутаты провозгласили создание Приднестровской Молдавской ССР, чего Кишинев принять не мог.

Молдова направила в Тирасполь "колонны дружбы" - боевики, танки и прочую технику. В 1992 году бои длились пять месяцев, остановить их смогла только 14-я армия из России, которую призвали в качестве миротворца. Возглавлял воинское соединение знаменитый генерал Александр Лебедь. После он даже будет сражаться за пост президента России.

К счастью, сегодня в Приднестровье о тех временах вспоминают, скорее, как о чем-то страшном и далеком. Но, как и Кашмир, вопрос не закрыт, и куда качнет конфликт в свете нового руководства Молдовы, неизвестно.

Раны Закавказья

Закавказье - регион, который вобрал в себя больше всего войн, которые так и не были разрешены. Сразу несколько проблем в Грузии - с Южной Асетией, Абхазией. Причем последний конфликт, как и многие, вспыхнул на закате СССР - тоже по национальному и языковому вопросам.

Война в Абхазии вспыхнула в 1992 году и продлилась почти 13 месяцев. За это время Грузия и самопровозглашенная Республика Абхазия потеряли более 300 тыс. человек. Это не только погибшие, но и беженцы. Самый яростный и кровавый эпизод - битва за Сухуми. Шесть дней абхазы брали город штурмом. С 23 июня 1994 года в регион вошли миротворческие силы СНГ, чтобы хоть как-то остановить кровопролитную войну.

Кстати, ношу миротворца во многих конфликтах на себя брал Минск, ведь мирный и понятный диалог - практически наша национальная идея. С середины 1990-х в Беларуси работала группа ОБСЕ, которая пыталась помирить еще один конфликт длиной в столетие - споры о Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения считали и продолжают считать, что это их земли.







Эту мысль озвучили еще в середине 1990-х, а уже в наши дни - осенью 2020-го - вновь заговорили орудия, погибли, по разным данным, до 1 тыс. человек.

Несколько месяцев страха и крови, к счастью, обернулись миром. Баку и Ереван все-таки заключили мир и определили судьбу Нагорного Карабаха. Сегодня там тихо. И Александр Лукашенко, конечно, не мог не поздравить два близких Беларуси народа с окончанием такого долгого и тяжелого конфликта.

Ближневосточный вопрос

Израиль как государство появился в 1948 году. Однако истоки неприязни евреев и арабов гораздо глубже. Не вдаваясь в исторические дебри, просто скажем, что еще в XIX веке на Ближнем Востоке возникло сионистское движение за независимость собственного государства. Конечно, Лига арабских государств этому была не рада. Да, историческая территория евреев. Но ведь тот же Иерусалим столетия был частью мусульманского мира.

Израиль оказался на редкость непотопляемым государством, это показали сразу две войны - Шестидневная война в 1967-м и Война Судного дня спустя 6 лет.

Сирия, Ирак, Иордания и Египет решили вернуть себе земли, потерянные во время предыдущего конфликта с Израилем, и объединились в союз, призванный полностью стереть еврейское государство с лица Земли. Однако все вышло иначе - натренированная в боях армия Израиля почти дошла до Дамаска, остановилась в 40 км. И остановилась под Каиром - в 100 км.

Есть ли способы решить ближневосточный вопрос? Об этом думал и бывший президент США Дональд Трамп. Сначала он перенес посольство Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признав город столицей Израиля. Город, который де-факто каждая из сторон конфликта и каждая из религий называла своим. Впрочем, на этом экс-хозяин Белого дома не остановился.

Однако Палестину документ под названием "Мир для процветания" в корне не устроил и отправился на свалку истории как еще одна попытка помирить непримиримое. Кстати, сегодня тлеющий конфликт продолжается.

Донбасс: отдаленный от мира

Про войну на юго-востоке Украины сказано многое. Но даже спустя 6 лет после начала она все еще самый тяжелый пример замороженного конфликта, который так и норовит вспыхнуть.

Конечно, риторику Владимира Зеленского сложно назвать абсолютно независимой и ориентированной на людей. Про то, что в Киеве всем правит посол США и звонки высоких чинов из-за океана говорили уже, кажется, абсолютно все. И новое обострение связывают именно с желанием Вашингтона через войну запретить строительство газопровода "Северный поток - 2" - американцем он просто невыгоден. Ни о каких жизнях людей речи не идет. 15 тыс. погибших за время войны, абсолютно уничтоженная инфраструктура и богатейший край (Донецкая область), который превратился в руины - все это Донбасс сегодня. Надежда на мир была связана с Минскими соглашениями, подписанными еще в 2015 году, а после и одобренными на исторической встрече во Дворце Независимости.

И контактная группа по Украине, и минские соглашения - все еще единственный инструмент достижения мира. Однако с каждым годом становится очевиднее - есть силы, которым конец войны просто не нужен, как и стабильность в регионе, как и нормальные отношения между некогда близкими странами-соседками. И ветер раздора, очевидно, имеет все тот же заокеанский окрас.

Что мы имеем сегодня: напряженность на линии соприкосновения едва ли не каждый день оборачивается обстрелами как со стороны Украины, так и со стороны самопровозглашенных республик. И в целом эксперты уверены, что главная беда в этой войне даже не территориальная. Даже если Киев и Донецк с Луганском помирятся на официальном уровне, простят ли друг друга люди, отправлявшие на фронт мужей и сыновей, которые так и не вернулись…

Чем отличается замороженный конфликт от перемирия и мира? Все просто. Это понимание и чувство постоянной опасности, когда людям мерещатся звуки обстрелов, а политики используют угли войны, чтобы разжигать их, когда надо. Почти все примеры в нашей программе именно об этом. Поэтому против таких тлеющих войн есть, видимо, только одни рецепт: никогда не разжигать их на своей территории, даже если кому-то этого очень хочется.