Лавров обсудил с госсекретарем США организацию встречи Путина и Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров рповел в среду телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В числе затронутых тем – ядерная проблема Корейского полуострова, возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, задачи в сфере стратегической стабильности.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшее взаимодействие в Арктическом совете (АС). Речь также шла о министерской сессии АС, которая запланирована на 20 мая и на которой председательство в этой структуре должно перейти к России.

Сергей Лавров и Энтони Блинкен условились провести на полях этой сессии отдельную встречу и рассмотреть ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Кроме того, стороны обсудили график других российско-американских контактов на предстоящий период, "включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", говорится в сообщении ведомства.

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