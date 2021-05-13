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Посол Лукьянов рассказал о приоритетах своей работы в Беларуси

13.05.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая ― Sputnik. В России рады решению белорусской стороны направить свой экспорт в российские порты на Балтике, сказал журналистам во Дворце Независимости посол РФ Евгений Лукьянов.

В ответ на вопрос, что станет приоритетом для посла России во время работы в Беларуси, дипломат сказал, что сконцентрируется "прежде всего на нашей плодотворной, взаимовыгодной и эффективной совместной работе".

При этом он особо отметил, что при назначении на дипломатическую службу в белорусскую столицу ему было оказано высокое доверие, поэтому он счастлив представлять интересы России в республике.

Евгений Лукьянов также прокомментировал переориентацию экспорта белорусских нефтепродуктов на российские морские порты на Балтике.

"Беларусь сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение основано прежде всего на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность. Если белорусским партнерам выгодно работать через порты Российской Федерации, мы будем только рады", - констатировал глава дипломатической миссии.

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Теги: Минск
 
 
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