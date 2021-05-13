Лукашенко: если кто-то бросит вызов России или Беларуси, мы ответим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая ― Sputnik. Белорусский лидер во Дворце Независимости принял верительные грамоты посла России Евгения Лукьянова.

По его словам, Беларусь и Россию связывают долгие братские и дружественные отношения стратегического характера. "Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей".

"На долю России приходится около половины общего объема нашей внешней торговли. Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества", - особо отметил Александр Лукашенко.

При этом он выразил мнение, что наши страны обладают резервами практически на каждом направлении. В Минске смотрят в будущее двусторонних отношений исходя именно из этих позиций.

"И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают. Мы не строим наши отношения против кого бы то ни было. Но если кто-то посмеет бросить вызов нам: России или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим", - отметил президент.

После чего добавил, что государства всегда находили взаимовыгодные решения, а он уверен, что так будет и сейчас, и в будущем.

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