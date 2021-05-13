ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: если кто-то бросит вызов России или Беларуси, мы ответим

13.05.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая ― Sputnik. Белорусский лидер во Дворце Независимости принял верительные грамоты посла России Евгения Лукьянова.
По его словам, Беларусь и Россию связывают долгие братские и дружественные отношения стратегического характера. "Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей".

"На долю России приходится около половины общего объема нашей внешней торговли. Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества", - особо отметил Александр Лукашенко.

При этом он выразил мнение, что наши страны обладают резервами практически на каждом направлении. В Минске смотрят в будущее двусторонних отношений исходя именно из этих позиций.

"И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают. Мы не строим наши отношения против кого бы то ни было. Но если кто-то посмеет бросить вызов нам: России или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим", - отметил президент.

После чего добавил, что государства всегда находили взаимовыгодные решения, а он уверен, что так будет и сейчас, и в будущем.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер в ходе торжественной церемонии принял сегодня верительные грамоты у шести новых глав дипломатических миссий.
 
Новости дня
Новости политики
 
Замороженные конфликты - жизнь на пепле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by