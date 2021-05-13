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Лукашенко: если кто-то бросит вызов России или Беларуси, мы ответим
13.05.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая ― Sputnik. Белорусский лидер во Дворце Независимости принял верительные грамоты посла России Евгения Лукьянова.
"На долю России приходится около половины общего объема нашей внешней торговли. Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества", - особо отметил Александр Лукашенко.
При этом он выразил мнение, что наши страны обладают резервами практически на каждом направлении. В Минске смотрят в будущее двусторонних отношений исходя именно из этих позиций.
"И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают. Мы не строим наши отношения против кого бы то ни было. Но если кто-то посмеет бросить вызов нам: России или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим", - отметил президент.
После чего добавил, что государства всегда находили взаимовыгодные решения, а он уверен, что так будет и сейчас, и в будущем.
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