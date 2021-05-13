Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

Сегодня, 13 мая, во Дворце Независимости состоялась церемония вручения верительных грамот. Послы шести стран передали Александру Лукашенко грамоты. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Верительные грамоты Лукашенко вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

Александр Лукашенко отметил, что церемония проходит сразу после «священной для каждого белоруса даты - Дня Победы » и перед 80-летием начала Великой Отечественной войны.

По его словам, во время войны погиб каждый третий белорус, «это было целенаправленное, жестокое и бесчеловечное истребление людей, настоящий геноцид».

Но и на сегодняшний день, как пишет со слов Лукашенко его пресс-служба, ситуация в мире далека от спокойной.

«Мы не можем это игнорировать, точно так, как и вы. Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее», - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в феврале в Беларуси прошло Всебелорусское народное собрание.

«Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой», - продолжил Александр Лукашенко, добавив, что народное вече показало необходимость изменения общественно-политической сферы общества.

Также он заявил, что белорусы поддержали конституционные реформы, которые, по словам Лукашенко, идут открыто, с широким обсуждением .

«Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным», - сказал Александр Лукашенко.

Затронута и тема интеграции с Россией, которая ранее неоднократно обсуждалась .

«Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества», - рассказал Лукашенко, добавив, что, по его мнению, Беларусь и Россия «располагают резервами» практически в каждом направлении, и исходя из этого смотрят на будущее.

Александр Лукашенко заявил, что «если кто-то посмеет бросить нам вызов, вы знаете, что мы ответим».