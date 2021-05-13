Лукашенко рассказал в каком случае белорусы поддержат новую Конституцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая ― Sputnik. Необходимо сделать так, чтобы граждане поддержали новый проект Основного закона, заявил во Дворце Независимости глава государства в ходе встречи с руководителями Конституционной комиссии Беларуси.

По его словам, власти республики создают Конституцию будущего государства. При этом она должна быть искренней, честной и справедливой, если мы хотим видеть такой нашу страну.

Александр Лукашенко обратил внимание, что новый Основной закон будет принят, если его поддержат белорусские граждане, если не поддержат, то в стране уже есть своя Конституция.

"Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей", - констатировал белорусский лидер.

Президент не вмешивается

Глава государства выразил мнение, что во многом исход будет зависеть от белорусской элиты, под которой подразумевается руководство на всех уровнях, которое не боится выказывать собственное мнение и вести за собой общественность.

Встреча во Дворце Независимости состоялось по предложению руководства комиссии, которое представлено в лице председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, спикера нижней палаты парламента Владимира Андрейченко и председателя Совета республики Натальи Кочановой для того, чтобы обсудить некоторые вопросы.

"Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, что на этом этапе я практически не вмешиваюсь (вы это чувствуете) в работу Конституционной комиссии. Но при необходимости, если будет такое с вашей стороны требование, для обсуждения каких-то конкретных вопросов мы соберемся и обсудим. Вот как сегодня", - отметил Александр Лукашенко.

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