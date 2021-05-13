Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств

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Беларусь была и остается приверженной конструктивному сотрудничеству с любыми партнерами. А диалог на международной арене важно выстраивать на принципах равноправия.



Следовать этим непреложным правилам сегодня призвал Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов иностранных государств. Торжественная церемония по традиции проходит во Дворце Независимости. Пул дипломатов интернационален: они представляют Ирак, Никарагуа, Россию, Руанду, Саудовскую Аравию и Сьерра-Леоне. Церемония вручения грамот официальное начало дипмиссий в нашей стране.





Встреча проходит после празднования священной для каждого белоруса даты - Великой Победы, - подчеркнул Президент. Наша страна знает цену миру и настроена жить и работать в согласии со всеми соседями и другими партнерами.

Вручение верительных грамот - повод оценить качество двусторонних отношений

Перспективы взаимодействия есть с каждым из государств - было отмечено во Дворце Независимости. С Россией идет активный диалог по углублению союзной интеграции, Ирак - перспективный партнер на Ближнем Востоке, а Никарагуа в странах Латинской Америки. Беларусь готова активизировать политические связи с Саудовской Аравией - одним из лидеров арабского мира, А Сьерра-Леоне и Руанда могут стать многообещающими рынками для поставок нашей промышленной и сельскохозяйственной линейки продукции. Словом, сегодняшняя церемония - доказательство того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах - уверен Александр Лукашенко.