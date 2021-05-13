ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств

13.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь была и остается приверженной конструктивному сотрудничеству с любыми партнерами. А диалог на международной арене важно выстраивать на принципах равноправия.

Следовать этим непреложным правилам сегодня призвал Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов иностранных государств. Торжественная церемония по традиции проходит во Дворце Независимости. Пул дипломатов интернационален: они представляют Ирак, Никарагуа, Россию, Руанду, Саудовскую Аравию и Сьерра-Леоне. Церемония вручения грамот официальное начало дипмиссий в нашей стране.

Встреча проходит после празднования  священной для каждого белоруса даты - Великой Победы, - подчеркнул Президент. Наша страна знает цену миру и настроена жить и работать в согласии со всеми соседями и другими партнерами. 

Вручение верительных грамот - повод оценить качество двусторонних отношений


Перспективы взаимодействия есть с каждым из государств - было отмечено во Дворце Независимости. С Россией идет активный диалог по углублению союзной интеграции, Ирак - перспективный партнер на Ближнем Востоке, а Никарагуа  в странах Латинской Америки. Беларусь готова активизировать политические связи с Саудовской Аравией - одним из лидеров арабского мира, А Сьерра-Леоне и Руанда могут стать многообещающими рынками для поставок нашей промышленной и сельскохозяйственной линейки продукции. Словом, сегодняшняя церемония - доказательство того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах - уверен Александр Лукашенко.

Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь была и остается приверженной конструктивному сотрудничеству с любыми партнерами. А диалог на международной арене важно выстраивать на принципах...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассказал в каком случае белорусы поддержат новую Конституцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by