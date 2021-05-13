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Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств
13.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Беларусь была и остается приверженной конструктивному сотрудничеству с любыми партнерами. А диалог на международной арене важно выстраивать на принципах равноправия.
Встреча проходит после празднования священной для каждого белоруса даты - Великой Победы, - подчеркнул Президент. Наша страна знает цену миру и настроена жить и работать в согласии со всеми соседями и другими партнерами.
Вручение верительных грамот - повод оценить качество двусторонних отношений
Перспективы взаимодействия есть с каждым из государств - было отмечено во Дворце Независимости. С Россией идет активный диалог по углублению союзной интеграции, Ирак - перспективный партнер на Ближнем Востоке, а Никарагуа в странах Латинской Америки. Беларусь готова активизировать политические связи с Саудовской Аравией - одним из лидеров арабского мира, А Сьерра-Леоне и Руанда могут стать многообещающими рынками для поставок нашей промышленной и сельскохозяйственной линейки продукции. Словом, сегодняшняя церемония - доказательство того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах - уверен Александр Лукашенко.
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Беларусь была и остается приверженной конструктивному сотрудничеству с любыми партнерами. А диалог на международной арене важно выстраивать на принципах...
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