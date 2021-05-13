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Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран
13.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости. Верительные грамоты Главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.
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Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости. Верительные грамоты Главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России,...
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