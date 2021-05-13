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Поддержку получат все, кто столкнулся с бедой: Путин о трагедии в Казани

13.05.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая - Sputnik. Все, кто столкнулся с бедой, получат всю необходимую поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя трагедию в Казани.

Совещание с членами правительства РФ проходит в четверг режиме видеоконференции.

"Я хочу вновь подчеркнуть. Татарстан: все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь", – сказал Путин. 

© Sputnik Анна Нефедова
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Особо российский лидер отметил мужество учителей и школьников, их поведение во время трагедии в Казани.

"Все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически и в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", – сказал он.

Что произошло в Казани

ЧП в учебном заведении произошло 11 мая 2021 года. В гимназию №175 пришел вооруженный выпускник. 19-летний Ильназ Галявиев целенаправленно входил в классы и убивал школьников и учителей. Дело квалифицировано как теракт. В момент нападения в школе находились около 800 человек.

У Галявиева не было сообщников, как сообщалось ранее. На преступление он пошел в одиночку. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее был опубликован видеоролик, где задержанный заявляет, что возомнил себя "богом". В квартире Галявиева эксперты уже провели обыск. Среди вещей задержанного найдены компоненты взрывного устройства, а также Коран.

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Теги: Минск
 
 
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Пятеро пострадавших после стрельбы в Казани по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, их доставили на лечение в Москву.
 
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