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А. Лукашенко о России: Мы всегда находили взаимовыгодные решения, так будет и в будущем
13.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Беларусь была и остается приверженной конструктивному сотрудничеству с любыми партнерами. А диалог на международной арене важно выстраивать на принципах равноправия.
Встреча проходит после празднования священной для каждого белоруса даты - Великой Победы, - подчеркнул Президент. Наша страна знает цену миру и настроена жить и работать в согласии со всеми соседями и другими партнерами.
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Перспективы взаимодействия есть с каждым из государств - было отмечено во Дворце Независимости. С Россией идет активный диалог по углублению союзной интеграции, Ирак - перспективный партнер на Ближнем Востоке, а Никарагуа в странах Латинской Америки.
Беларусь готова активизировать политические связи с Саудовской Аравией - одним из лидеров арабского мира. Сьерра-Леоне и Руанда могут стать многообещающими рынками для поставок нашей промышленной и сельскохозяйственной линейки продукции. А важность и уровень партнерства с Россией переоценить сложно: это стратегические и многолетние отношения, которые сегодня развиваются на фоне усиления союзной интеграции.
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