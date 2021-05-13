А. Лукашенко о России: Мы всегда находили взаимовыгодные решения, так будет и в будущем

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Беларусь была и остается приверженной конструктивному сотрудничеству с любыми партнерами. А диалог на международной арене важно выстраивать на принципах равноправия.



Следовать этим непреложным правилам сегодня призвал Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов иностранных государств. Торжественная церемония по традиции проходит во Дворце Независимости. Пул дипломатов интернационален: они представляют Ирак, Никарагуа, Россию, Руанду, Саудовскую Аравию и Сьерра-Леоне. Церемония вручения грамот официальное начало дипмиссий в нашей стране.



Встреча проходит после празднования священной для каждого белоруса даты - Великой Победы, - подчеркнул Президент. Наша страна знает цену миру и настроена жить и работать в согласии со всеми соседями и другими партнерами.





Вручение верительных грамот - повод оценить качество двусторонних отношений







Перспективы взаимодействия есть с каждым из государств - было отмечено во Дворце Независимости. С Россией идет активный диалог по углублению союзной интеграции, Ирак - перспективный партнер на Ближнем Востоке, а Никарагуа в странах Латинской Америки.

Беларусь готова активизировать политические связи с Саудовской Аравией - одним из лидеров арабского мира. Сьерра-Леоне и Руанда могут стать многообещающими рынками для поставок нашей промышленной и сельскохозяйственной линейки продукции. А важность и уровень партнерства с Россией переоценить сложно: это стратегические и многолетние отношения, которые сегодня развиваются на фоне усиления союзной интеграции.

Послом России в нашей стране стал Евгений Лукьянов



Теперь официально представлять интересы России в нашей стране будет новый посол - Евгений Лукьянов. Он переезжает в Минск из Риги, где последние четыре года занимал аналогичный пост. У Лукьянова большой опыт работы по линии экономики, банковской сферы, а также на руководящих должностях в российском Совбезе. Свое назначение в Минск дипломат назвал знаком высокого доверия. На своем посту он сделает акцент на взаимовыгодных и эффективных проектах для двух стран. Переориентация белорусских грузов в российские порты - из их числа.



Сегодняшняя церемония - свидетельство того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах, уверен Президент. А каждый глава дипмиссии предложит новые идеи для развития сотрудничества.



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