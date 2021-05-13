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Президент: Мы делаем Конституцию будущего нашего государства
13.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Сегодня Александр Лукашенко встретился с руководством Конституционной комиссии. Это возможность сверить часы и оценить промежуточные итоги работы авторитетной команды. Глава государства неоднократно подчеркивал: деятельность комиссии должна быть максимально открытой для людей. Ее участникам поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. И уже активно поступают конкретные идеи. Все достаточно интенсивно включились в эту работу. Все те, кто небезразличен к будущему и хочет сохранить страну.
П. Миклашевич о Конституционной комиссии: Работа продолжается в плановом порядке
В целом все идет в плановом порядке, рассказал Петр Миклашевич. Это масштабная аналитическая работа. В том числе и обращений граждан. Их тысячи. Комиссия аккумулирует все, чтобы внести выработанные предложения по изменению Основного закона Президенту до 1 августа.
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Сегодня Александр Лукашенко встретился с руководством Конституционной комиссии. Это возможность сверить часы и оценить промежуточные итоги работы авторитетной...
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