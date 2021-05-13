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Президент: Мы делаем Конституцию будущего нашего государства

13.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Александр Лукашенко встретился с руководством Конституционной комиссии. Это возможность сверить часы и оценить промежуточные итоги работы авторитетной команды. Глава государства неоднократно подчеркивал: деятельность комиссии должна быть максимально открытой для людей. Ее участникам поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. И уже активно поступают конкретные идеи. Все достаточно интенсивно включились в эту работу. Все те, кто небезразличен к будущему и хочет сохранить страну.

Всего в составе Конституционной комиссии 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, реального сектора и науки, юристы. Президента проинформировали, как идет работа. Комиссия собиралась трижды на заседания. Уже подготовлены изменения по разделам, где идет речь об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством. Завтра члены Конституционной комиссии намерены обсудить вопрос о функциях и полномочиях парламента.

П. Миклашевич о Конституционной комиссии: Работа продолжается в плановом порядке 


Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Беларуси: Важнейшая задача перед Конституционной комиссией - найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий между Президентом, правительством и парламентом при сохранении президентской формы правления. Сегодня на встрече с Президентом обсуждались некоторые аспекты этого перераспределения", - пояснил он. В процессе такого перераспределения, по его словам, важно, с одной стороны, сохранить сильную президентскую власть, а с другой - увеличить активность правительства и парламента.

В целом все идет в плановом порядке, рассказал Петр Миклашевич. Это масштабная аналитическая работа. В том числе и обращений граждан. Их тысячи. Комиссия аккумулирует все, чтобы внести выработанные предложения по изменению Основного закона Президенту до 1 августа.


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Сегодня Александр Лукашенко встретился с руководством Конституционной комиссии. Это возможность сверить часы и оценить промежуточные итоги работы авторитетной...
 
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