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Президент Беларуси принял верительные грамоты послов шести государств

13.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Приветствуя дипломатов, глава государства отметил, что встреча проходит сразу после празднования священной для белорусов даты - Дня Победы и накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны. Ситуация в мире и сегодня далека от спокойной. Беларусь на международной арене всегда настроена на диалог, и его надо выстраивать на принципах равноправия, отметили во Дворце Независимости. Глава государства сегодня принял верительные грамоты послов шести государств. Иностранные дипломаты представляют Ирак, Никарагуа, Россию, Руанду, Саудовскую Аравию и Сьерра-Леоне.


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Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами...
 
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