А. Лукашенко провел встречу с руководителями Конституционной комиссии

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Александр Лукашенко провел встречу с руководством Конституционной комиссии. Это возможность оценить промежуточные итоги работы авторитетной команды. Ее участникам поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. Все, кому небезразлично будущее, и кто хочет сохранить страну, активно включились в эту работу.





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