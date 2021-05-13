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А. Лукашенко провел встречу с руководителями Конституционной комиссии
13.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко провел встречу с руководством Конституционной комиссии. Это возможность оценить промежуточные итоги работы авторитетной команды. Ее участникам поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. Все, кому небезразлично будущее, и кто хочет сохранить страну, активно включились в эту работу.
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Александр Лукашенко провел встречу с руководством Конституционной комиссии. Это возможность оценить промежуточные итоги работы авторитетной команды. Ее...
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