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Речь А. Лукашенко на площади Победы 9 Мая - в трендах YouTube

14.05.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Речь белорусского Президента на площади Победы 9 Мая – в трендах YouTube. Мощное и проникновенное выступление Александра Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу в центре Минска посмотрели почти 2 миллиона раз. Интерес понятен: сказанное лидером в этот день искренне и эмоционально цепляло за душу. От главы государства не случайно прозвучали  слова о единстве. Великая Победа стала итогом сплоченности и братства советских людей. Сплотиться важно и сегодня, чтобы сохранить страну и независимость. Белорусы всегда будут защищать землю, которую отвоевали освободители в годы военного лихолетья, чего бы это ни стоило,  подчеркнул в торжественной речи белорусский Президент. 


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Теги: Минск
 
 
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Речь белорусского Президента на площади Победы 9 Мая – в трендах YouTube. Мощное и проникновенное выступление Александра Лукашенко на церемонии возложения венков к...
 
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