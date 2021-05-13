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Речь А. Лукашенко на площади Победы 9 Мая - в трендах YouTube
14.05.2021 06:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Речь белорусского Президента на площади Победы 9 Мая – в трендах YouTube. Мощное и проникновенное выступление Александра Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу в центре Минска посмотрели почти 2 миллиона раз. Интерес понятен: сказанное лидером в этот день искренне и эмоционально цепляло за душу. От главы государства не случайно прозвучали слова о единстве. Великая Победа стала итогом сплоченности и братства советских людей. Сплотиться важно и сегодня, чтобы сохранить страну и независимость. Белорусы всегда будут защищать землю, которую отвоевали освободители в годы военного лихолетья, чего бы это ни стоило, подчеркнул в торжественной речи белорусский Президент.
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Речь белорусского Президента на площади Победы 9 Мая – в трендах YouTube. Мощное и проникновенное выступление Александра Лукашенко на церемонии возложения венков к...
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