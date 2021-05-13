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Межпарламентская ассамблея СНГ обсудила модельные законы

14.05.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Постоянная комиссия Межпарламентской ассамблеи СНГ обсудила ряд модельных законов. Заседание прошло в режиме видеоконференции: с белорусской стороны в нем принял участие сенатор Сергей Сивец. В рамках унификации правовой системы Содружества Независимых Государств рассмотрено более десятка проектов законов, в том числе "Об оценочной деятельности", "О страховании", "О защите прав потребителей".

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Еще один блок вопросов касался совершенствования деятельности международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма, соблюдения избирательных прав граждан - участников МПА СНГ. Были рассмотрены новые положения о международном институте, положения о филиалах представительств института и о научно-исследовательской деятельности в проведении фундаментальных прикладных научных исследований. Полагаю, что результаты сегодняшнего заседания Постоянной комиссии лягут в основу дальнейшего развития интеграционного образования и будут хорошим подспорьем в совершенствовании отечественного законодательства.

Белорусская сторона внесла предложения по изменению и дополнению Положения о постоянных комиссиях Межпарламентской ассамблеи. По мнению парламентариев, нынешнее обсуждение позволило существенно усовершенствовать ряд юридических актов, что гарантирует им ускоренное принятие.


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Постоянная комиссия Межпарламентской ассамблеи СНГ обсудила ряд модельных законов. Заседание прошло в режиме видеоконференции: с белорусской стороны в нем...
 
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