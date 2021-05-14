В Беларуси предлагают ограничить законодательную функцию президента

Конституционная комиссия планирует ограничить законодательную функцию президента в сфере издания им декретов, имеющих силу закона. Об этом сегодня сообщил председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, передает ТАСС.

На сегодняшнем заседании Конституционной комиссии Миклашевич заявил, что для обеспечения более полной законодательной функции парламента следует «исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона».

Предлагается запретить на уроне Конституции совмещение должностей депутата нижней палаты парламента Беларуси и члена правительства.

После введения новой Конституции, депутатам Палаты представителей и членами Совета республики Национального собрания, возможно, придется приносить присягу на верность народу.

Для закрепления одной из важнейших функций парламента - принятия и изменения бюджетов, предлагается включить в статью 97 Конституции следующее: «Палата представителей принимает законы о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении. Проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год вносится в Палату представителей правительством по согласованию с президентом не позднее 60 дней до начала финансового года», - цитирует Миклашевича «Спутник».

О проекте новой Конституции

О том, что комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси, сообщил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 11 марта 2021 года.

Ранее Александр Лукашенко заявлял , что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.

Эксперты считают , что заявления Лукашенко о Конституции и референдуме означают, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах.

Конституционная комиссия начала работать 15 марта, она была сформирована из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».

До 1 августа 2021 года она должна представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.