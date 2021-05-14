|
В Беларуси предлагают ограничить законодательную функцию президента
14.05.2021 12:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Конституционная комиссия планирует ограничить законодательную функцию президента в сфере издания им декретов, имеющих силу закона. Об этом сегодня сообщил председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич,
На сегодняшнем заседании Конституционной комиссии Миклашевич заявил, что для обеспечения более полной законодательной функции парламента следует «исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона».
Предлагается запретить на уроне Конституции совмещение должностей депутата нижней палаты парламента Беларуси и члена правительства.
После введения новой Конституции, депутатам Палаты представителей и членами Совета республики Национального собрания, возможно, придется приносить присягу на верность народу.
Для закрепления одной из важнейших функций парламента - принятия и изменения бюджетов, предлагается включить в статью 97 Конституции следующее: «Палата представителей принимает законы о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении. Проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год вносится в Палату представителей правительством по согласованию с президентом не позднее 60 дней до начала финансового года», -
О проекте новой Конституции
О том, что комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси,
Ранее Александр Лукашенко
Эксперты
Конституционная комиссия начала работать 15 марта, она была
До 1 августа 2021 года она должна представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.
Проект новой Конституции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституционная комиссия планирует ограничить законодательную функцию президента в сфере издания им декретов, имеющих силу закона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)