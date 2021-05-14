А. Лукашенко принял верительные грамоты послов иностранных государств

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Лишь белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов иностранных государств.

Беларусь выступает за равноправный диалог со всеми странами

Беларусь полна решимости защищать суверенитет и национальные интересы. И не приемлет давления извне. Президент заверил - наша страна была и остается приверженной конструктивному сотрудничеству с любыми партнерами. Диалог на международной арене важно выстраивать на принципах равноправия! Такую позицию белорусский лидер озвучил всем новым главам дипмиссий в нашей стране, а это послы Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне. Интересы России в Беларуси отныне также будет представлять новый посол Евгений Лукьянов. Минск и Москву связывают многолетние и стратегические отношения. Но потенциал не исчерпан, отметил Президент.

Церемония вручения верительных грамот стала свидетельством того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах - уверен Президент. А каждый глава дипмиссии предложит новые идеи для развития сотрудничества.





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