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Президент Беларуси провел встречу с руководителями Конституционной комиссии

14.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Проект новой Конституции должен соответствовать запросу людей. Как идет работа по обновлению Основного закона накануне говорил Александр Лукашенко с руководителями Конституционной комиссии. Они инициировали встречу, чтобы сверить часы. Это и возможность оценить промежуточные итоги работы авторитетной команды. Ее участникам поручено разработать предложения по новациям и обеспечить их всенародное обсуждение. Идей и предложений - тысячи. Все, кому небезразлично будущее и кто хочет сохранить страну, активно включились в эту работу.

Как рассказал Петр Миклашевич, сегодня члены Конституционной комиссии намерены обсудить вопрос о функциях и полномочиях парламента. Прежде встречались уже трижды на заседаниях. Подготовлены изменения по разделам, где идет речь об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством. Выработанные предложения по изменению Основного закона должны быть внесены на рассмотрение Президенту до 1 августа. Проект новой Конституции до референдума пройдет широкое общественное обсуждение на разных уровнях.


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Проект новой Конституции должен соответствовать запросу людей. Как идет работа по обновлению Основного закона накануне говорил Александр Лукашенко с...
 
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