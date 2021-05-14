Вопрос безопасности: Путин высказался о палестино-израильском конфликте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,14 мая - Sputnik. Президент России попросил доложить ему об обострении конфликта на Ближнем Востоке и заявил, что он напрямую затрагивает интересы безопасности РФ.

"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.

Он добавил, что с этой площадки (палестино-израильской границы - Sputnik) Москва постоянно будет получать новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности.

Ситуация на палестино-израильской границе

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный.

Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля.

Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

Украина превращается в антипод России

Также Владимир Путин прокомментировал происходящее на Украине. По его словам, Украину превращают в антипод России, "это вызывает сожаление".

"Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - отметил российский президент.

Он заявил, что по политическим мотивам на Украине в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе высокопоставленные чиновники, уже давно так работают, в том числе в Крыму. Путин отметил, что такие решения являются политическими и избирательными, имея ввиду домашний арест лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Такие решения направлены на то, подчеркнул он, чтобы зачистить политическое поле от тех, кто выступает за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией.

"Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", - добавил президент России.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны".

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