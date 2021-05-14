Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы "О недопущении реабилитации нацизма" и "О противодействии экстремизму".

Документ "О недопущении реабилитации нацизма" устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацисткой идеологии и содействие этому в любой форме.

"В законе определены правовые нормы и методы этого противодействия, профилактики. Закон настолько сбалансирован, что он позволяет всеми формами и методами, которые есть в правовом государстве, выявлять и профилактировать попытки реабилитации нацизма", - заявил в эфире "Беларусь 1" генпрокурор Андрей Швед.

По его словам, законом впервые в белорусское законодательство введены термины "нацистские преступники" и "пособники нацистских преступников".

Кроме этого, отметил Швед, в закон введены и другие "дефиниции, которые в будущем позволят с точки зрения правоприменения использовать весь арсенал средств для противодействия реабилитации нацизма".

Как ранее сообщалось, проект закона был разработан парламентом совместно с Генеральной прокуратурой. Законом введен запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Он распространяется и на иностранные организации, пропагандирующие героизацию нацизма, в том числе в интернете. Кроме того, установлены меры противодействия и методы профилактики реабилитации нацизма.

Законопроект разработан с учетом норм модельного закона Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ "О недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников".

Противодействие экстремизму

Также главой государства подписан и второй законопроект, который разрабатывала Генеральная прокуратура - "О противодействии экстремизму". Этим законом предоставлены полномочия МВД и КГБ по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

Законом также установлен новый - ускоренный - срок рассмотрения дел в судах в отношении организаций с признаками экстремизма - не позднее одного месяца со дня принятия заявления.

Кроме того, МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.