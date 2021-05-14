Пашинян попросил у Путина военной помощи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян сообщил, что написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о военной помощи из-за ситуации, сложившейся в Сюникской области.

По его словам, накануне страны договорились, что азербайджанские военные покинут территорию, принадлежащую Армении. В то же время Баку выполнил обязательство только частично.

"Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи", – сказал Пашинян.

Что произошло в области

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что в среду 12 мая Вооруженные силы Азербайджана попытались на одном из приграничных участков области провести работы "по уточнению границ".

В Ереване сочли данный инцидент запланированной провокацией. Позже прокуратура Армении возбудила дело о нарушении территориальной целостности страны, заявив, что азербайджанские войска перешли госграницу.

Армения направила официальное обращение в ОДКБ о ситуации в Сюникской области, которое должно быть рассмотрено в течение трех дней.